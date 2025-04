Caso Ana Beatriz: tudo sobre a bebê encontrada morta em quintal de casa

A mãe da criança, principal suspeita do crime, confessou à Polícia Civil que matou a filha por asfixia com um travesseiro.

O corpo da recém-nascida Ana Beatriz, desaparecida desde sexta-feira, 11, foi encontrado nesta terça-feira, 15 , dentro do armário da casa da família, no município de Novo Lino, interior de Alagoas, a cerca de 100 quilômetros de Maceió.

Segundo a Polícia Civil, no entanto, depoimentos de testemunhas e outras evidências logo contradisseram essa versão. Relatos apontaram que a mulher não foi vista na região no momento descrito. A partir dessas informações, a linha de investigação passou a considerar que a criança poderia estar morta.

Em outra versão, alegou ter sido vítima de abuso sexual. Somente na última versão, na presença da equipe da Polícia Civil, a mulher confessou que matou a filha asfixiada com um travesseiro e escondeu o corpo no armário da própria casa.

Com base na confissão, a Polícia encontrou o corpo da recém-nascida em um armário no interior da residência da família, ao lado de produtos de limpeza. Um vídeo gravado pelos agentes mostra o local onde Ana Beatriz foi localizada.

Caso Ana Beatriz: suspeito foi investigado e liberado

Durante as investigações, um homem chegou a ser detido no estado de Pernambuco, sob suspeita de envolvimento no desaparecimento. No entanto, após a verificação de seu álibi, ele foi liberado por não ter ligação com o crime.

Caso Ana Beatriz: investigação continua

A Polícia Civil de Alagoas segue apurando detalhes do caso, incluindo o contexto em que a mãe cometeu o crime. O caso segue sendo tratado como homicídio e ocultação de cadáver. A mulher está sob custódia.

