A cronologia do caso Daniel Alves, da denúncia à absolvição por unanimidade

O tribunal aceitou recurso feito pela defesa de Alves e, na decisão desta sexta, fala em "falta de confiabilidade no depoimento da denunciante" e em "insuficiência de provas".

A decisão do Tribunal Superior da região da Catalunha, na Espanha, de revogar por unanimidade a condenação do ex-jogador de futebol Daniel Alves por agressão sexual, nesta sexta-feira (28/3), é mais uma reviravolta de um processo judicial iniciado ainda em 2022.

Getty Images Revogação da sentença é mais uma reviravolta do caso iniciado em dezembro de 2022

Em fevereiro do ano passado, o ex-jogador da seleção brasileira havia sido sentenciado a 4 anos e meio de prisão pelo Tribunal de Barcelona.

Entenda as reviravoltas do caso, que ainda pode ter novos desdobramentos, já que cabe recurso da decisão perante a Suprema Corte da Espanha.

A acusação envolve uma mulher de 23 anos que, segundo a corte, teria sido abusada por Alves no banheiro de uma discoteca em Barcelona na madrugada de 31 de dezembro de 2022.

Depois de 16 minutos no interior do banheiro, o ex-jogador deixa o local, seguido pela moça. A caminho da saída, e acompanhada das amigas, ela começa a chorar.

Conforme imagens colhidas a partir de câmeras de segurança, o grupo dança por cerca de 15 minutos, até que Alves convida uma delas para uma suíte com banheiro, local onde teria ocorrido a agressão.

A denunciante confirma à polícia seu depoimento inicial: que entrou no banheiro voluntariamente, mas se arrependeu, e Alves não deixou ela sair.

Os policiais reuniram testemunhos, analisaram as câmeras de segurança e colheram amostras biológicas. Eles então se prepararam para realizar a prisão do ex-atleta, que voltava do México.

20 de janeiro de 2023 – Prisão e contradições

Após ser preso, Alves de contradiz pelo menos três vezes: primeiro diz que não conhecia a jovem; depois que estiveram juntos no banheiro, mas nada aconteceu; e, finalmente, que ela tentou praticar sexo oral nele.

A juíza destaca essas contradições e a firmeza do relato da vítima.