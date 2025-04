Por WhatsApp, programador dá contragolpe e desmascara golpista preso

Após sofrer ameaças e perseguição no aplicativo, através da programação, vítima criou site para rastrear a localização de quem está do outro lado da conversa

É comum o recebimento de mensagens via WhatsApp com falsas ofertas, cobranças indevidas e links duvidosos. E por mais que exista a concordância popular de que muitas dessas tentativas de golpe vêm de presídios , nem sempre é possível prová-lo.

O caso teve início quando o golpista ameaçou a vítima, dizendo que ela devia para uma facção criminosa e cobrando que a pessoa lhe enviasse dinheiro. "Vou encostar agora mesmo aí na sua casa e te cobrar de outra forma", dizia uma das mensagens.

Após a insistência, pelo WhatsApp, Pedro enviou um link ao criminoso, dizendo que era um comprovante de pagamento. O golpista clicou e, sem perceber, aceitou uma mensagem do navegador que pedia acesso à sua geolocalização.

Com o acesso liberado, Pedro pôde mapear o celular e descobriu que o autor das ameaças estava no endereço listado como uma penitenciária na cidade de Osório (RS), a mais de 1.000 km da vítima, que mora no estado do Rio de Janeiro.

"As pessoas costumam falar que essas ligações vêm da cadeia, mas nunca é possível provar isso. Dessa vez, vimos que isso realmente acontece", afirmou o programador Pedro Bessa, em entrevista ao site G1.