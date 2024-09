Ceará tem quase 13 mil pessoas que vivem em penitenciárias ou centros de detenção

Os dados são do Censo Demográfico 2022, do IBGE, divulgados nesta sexta-feira, 6, e mostram o cenário da população que vive nos tipos de domicílios coletivos — restritos a normas administrativas

O Ceará tem quase 13 mil pessoas que vivem em penitenciárias ou em centros de detenção. Os dados são do Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira, 6. Das 19 mil pessoas que habitam domicílios coletivos — restritos a normas administrativas —, 12,8 mil vivem nas unidades, representando 66% do total da população.

Do total de moradores, a maioria é formada por homens habitando os locais, com 12,2 mil pessoas (64,9%). As mulheres representam 1,1% da quantidade total, com 214 vivendo nas unidades.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A publicação mostrou que a maioria dos residentes das unidades têm idades entre 30 a 39 anos, representando 4,3 mil pessoas do total do grupo na condição de morador desse tipo de domicílio.