Com tickets de R$ 20, McDia Feliz acontecerá em agosto

Em sua 37º edição e com data prevista para o dia 23 de agosto, o McDia Feliz é uma campanha solidária que arrecada fundos para causas infantojuvenis por todo o País. Uma das escolas contempladas fica em Sobral, a 233,78 km da Capital. LEIA TAMBÉM | Instituto Povo do Mar realiza ação solidária para o McDia Feliz no bairro Vicente Pinzon

A campanha já beneficiou mais de 11 milhões de crianças e adolescentes. O preço do tíquete individual é de R$20, e poderá ser trocado por um Big Mac nos restaurantes participantes de todo o Brasil na data da campanha. Neste dia, toda a renda obtida com a venda dos sanduíches, descontados alguns impostos, será destinada a duas organizações: o Instituto Ronald McDonald, que trabalha para promover a saúde e o bem-estar de crianças, adolescentes e suas famílias, ajudando a aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil. Já a segunda instituição participante é o Instituto Ayrton Senna, que acelera a qualidade da educação pública brasileira e amplia as oportunidades de um futuro melhor para jovens brasileiros. Em sua última edição, a campanha arrecadou R$ 26,2 milhões e apoiou 85 projetos em todo o Brasil.

No ano passado, através do Movimento VemVida, a iniciativa destinou mais de R$ 1,5 milhões às famílias afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Mais de 30 mil crianças foram beneficiadas em 2024 Em 2024, o Instituto Ronald McDonald beneficiou 80 projetos de 49 instituições em todo o território nacional. Entre os projetos, estão aquisição de equipamentos hospitalares, operacionalização de hospitais, pesquisas científicas, humanização de ambiente hospitalar e projeto para educação continuada de profissionais, entre outros.

Além disso, houve a operação das sete unidades do Programa Casa Ronald McDonald e das nove unidades do Espaço da Família Ronald McDonald no Brasil. Ao todo, mais de 30 mil crianças foram impactadas pela campanha diretamente somente em 2024. É o caso do pequeno Levi, de 9 meses, filho de Thayna Christine dos Reis. O bebê foi diagnosticado com Retinoblastoma, um câncer de retina que ocorre mais comumente em crianças menores de 2 anos de idade. Os sinais e sintomas geralmente incluem leucocoria — um reflexo esbranquiçado na pupila —, estrabismo e, com menor frequência, inflamação e visão prejudicada.