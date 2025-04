Suco sem semente? Bolo com tema de vasectomia diverte brasileiros nas redes sociais

O estabelecimento responsável pela elaboração do bolo , Maré Lanches, publicou uma foto do produto finalizado no Instagram, registro que rapidamente chamou a atenção do público na internet.

Um cliente de uma confeitaria de Natal, no Rio Grande do Norte , encontrou um jeito curioso de celebrar a realização de um procedimento médico. Ele encomendou um bentô cake personalizado para celebrar a própria vasectomia . A situação repercutiu nas redes sociais.

O topo do bolo é decorado com duas frases, que dizem “100% suco sem sementes” e “feliz vasectomia ”.

Usuários se divertem com o bolo de vasectomia

Na legenda da publicação, a confeitaria diz: “Bentôzinho que deu o que falar e arrancou sorrisos sinceros”. O público na rede social reagiu ao pedido inusitado feito pelo cliente à confeitaria. A postagem foi feita na rede social no dia 25 de março e já contabiliza mais de 17 mil curtidas.

“Que criatividade”, comentou um usuário no Instagram. Já outro destacou uma das frases presentes no topo do bolo, dizendo “‘Suco sem sementes’ me quebrou”. “Tem gente sem limites e tem os clientes da Maré”, disse uma usuária, divertindo-se com a situação.