Médica utiliza embalagem de bolo como máscara de oxigênio em bebê no RN

Uma médica plantonista do hospital municipal de Santa Cruz, no estado do Rio Grande do Norte, utilizou uma embalagem para bolo como máscara de oxigênio em um bebê de três meses. A criança foi internado com suspeita de bronquiolite.

Conforme comunicado enviado ao G1 RN e assinado pela direção técnica, a unidade de saúde explicou que o paciente de três meses e 20 dias deu entrada no último sábado, 8, com dificuldades para respirar, congestão nasal, febre, rinorreia, vômitos e diarreia.

Ainda de acordo com a unidade, o bebê foi medicado e a equipe médica solicitou uma vaga de internamento em alguma unidade que tivesse uma UTI pediátrica. Contudo, foi necessário que a médica responsável pelo atendimento utilizasse o equipamento improvisado enquanto aguardava a transferência da criança.