UFC assina acordo de cooperação que firma parceria com universidade chinesa

Custódio Almeida, reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), assinou nessa terça-feira, 19, um acordo de cooperação que prevê a parceria da entidade com a universidade Tsinghua, situada em Pequim, na China. Assinatura ocorreu em Brasília (DF), durante evento mediado pelo Ministério da Educação (MEC).

"Cada atividade a ser realizada sob o memorando será executada conforme um adendo que conterá os termos e condições específicos que regerão a ação. Para financiar o projeto, as duas universidades concordaram em se empenhar ao máximo para identificar e obter acesso a fontes adequadas de financiamento para apoiar as atividades", destaca MEC em anúncio de divulgação da iniciativa.

Pesquisas conjuntas em áreas de interesse mútuo para ambas as universidades; intercâmbio de membros do corpo docente, de pesquisadores e de estudantes; organização conjunta de seminários e encontros acadêmicos; e troca de materiais educacionais, publicação de pesquisa e informações acadêmicas.

Ainda segundo órgão, "o Memorando poderá ser prorrogado como resultado de discussões entre as partes, desde que as conversas sejam iniciadas com pelo menos dois meses de antecedência ao término do período inicial de validade".

Oportunidade para intercambiar pesquisa

Presente na cerimônia, o ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que o Brasil e a China mantém uma relação de amizade e frisou que o MEC tem estimulado o "contato direto entre as instituições de educação superior e, particularmente, entre as universidades brasileiras com as Universidades chinesas".

Já o reitor da UFC, Custódio Almeida, pontuou na ocasião que a parceria "representa a oportunidade de intercambiar pesquisa, ensino, docentes e alunos em prol do crescimento da educação”.