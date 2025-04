Cachorra resgatada por homem em situação de rua ganha placa para evitar que tentem "roubá-la"

Antes de receber a plaquinha de aviso, Manhosa já tinha sido presenteada com um carrinho personalizado / Crédito: Reprodução/Redes sociais

"Manhosa", uma cachorrinha salva de uma caçamba de lixo quando ainda era filhote ganhou uma placa para evitar que ela seja “roubada”. A cadela não possui os movimentos das pernas e, assim como seu tutor Jhonny, vive em situação de rua nas vias de Belo Horizonte, em Minas Gerais. “Não me leve embora, eu já tenho casa”, diz a mensagem na plaquinha como forma de aviso aos que, porventura, tentem “resgatar” Manhosa. Situações desse tipo ocorreram recentemente ao menos duas vezes, causando preocupação em seu tutor, já que o animal demanda cuidados específicos e é também sua companheira em todas as dificuldades que enfrentam nas ruas.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Cachorrinha foi salva de dentro de uma caçamba de lixo e ficou paralítica após contrair cinomose A placa com o aviso foi elaborada por um grupo ativista encabeçado pelo médico veterinário Aldair Junio Woyames Pinto, de 37 anos, que compartilhou um vídeo sobre a cadelinha e seu tutor nas redes sociais. O registro emocionou inúmeros internautas. Confira:





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aldair Junio Woyames Pinto (@patologiadoprofaldair) Na publicação, é possível acompanhar a instalação da placa, além de conhecer um pouco da história de Manhosa e Jhonny. "Ele a resgatou e cuidou dela todos estes anos. Ela não anda. Mesmo assim, a Manhosa se sente em casa perto dele", descreve a postagem.

De acordo com o relato publicado no vídeo, a cachorrinha foi salva pelo tutor de dentro de uma caçamba de lixo. Ainda filhote, ela já sofria de um quadro de cinomose, uma doença causada por um vírus que compromete o sistema nervoso do animal. Como sequela da enfermidade, Manhosa perdeu os movimentos das pernas. Jhonny tem tomado conta da cadela desde então, levando-a para ser atendida toda semana no Hospital Público Veterinário da capital mineira. Manhosa ganhou a placa e um carrinho personalizado Antes de receber a plaquinha, Manhosa foi presenteada com um carrinho personalizado. A estrutura é similar aos carrinhos de supermercado e conta com os nomes dela e de seu tutor. O intuito da doação foi permitir que ela acompanhasse Jhonny durante a coleta de materiais recicláveis que ele realiza pela cidade.