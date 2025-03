O POVO News: Atos contra anistia e Bolsonaro; Lula defende Janja; terremoto no Mianmar

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta segunda-feira, 31, repercute os atos contra a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, data marcada pela depredação das sedes dos Três Poderes. As manifestações ocorreram nesse domingo, 30, em diversas cidades brasileiras.

A maior concentração de manifestantes ocorreu em São Paulo, onde os participantes pediram punição aos envolvidos no ato, em 2023, além de manifestarem contra o núcleo político da suposta trama golpista de 2022, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).