Tripulação chinesa resgata seis náufragos na costa do Brasil

Cinco brasileiros e um holandês foram resgatados no mar por uma tripulação chinesa de um navio cargueiro de bandeira liberiana, na costa do estado de Sergipe, no nordeste do Brasil. Os náufragos passaram vários dias à deriva.

O empresário se deslocava com seu novo barco pesqueiro desde Itajaí, porto no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, rumo a um estaleiro no estado do Rio Grande do Norte, acompanhado por quatro brasileiros e um amigo turista holandês que havia participado do Carnaval no Rio de Janeiro no início de março e pediu para embarcar para conhecer outras regiões do país.

"Todos os sistemas eletrônicos e de rádio foram queimados, queríamos que alguém nos visse, mas a luz de sinalização do barco era muito fraca. Não conseguimos nos comunicar com a Marinha do Brasil nem com outros barcos. Estávamos desesperados ", relatou Bellas.

A viagem começou em 4 de março e tinha como meta um percurso de 2.700 quilômetros. No entanto, ao chegarem à altura do estado de Sergipe, ondas provocadas por uma tempestade romperam parte do casco da embarcação, obrigando a tripulação a trabalhar durante cinco dias no alto mar retirando a água que invadia o barco.

"Na madrugada de sábado avistamos uma luz ao longe e começamos a enviar sinais com as luzes de emergência do bote. O capitão chinês viu as luzes e se aproximou para nos salvar. Subimos a bordo da embarcação e nosso amigo holandês conseguiu se comunicar em inglês com eles para explicar a situação", contou o proprietário do barco pesqueiro.

Bellas Silva Novo e sua tripulação foram resgatados pelo navio cargueiro de nome Amis Unicorn, que já havia recebido um aviso sobre o naufrágio por meio de uma comunicação prévia.

Todos os tripulantes do cargueiro são marinheiros chineses a serviço da empresa Wuhan Xinyusheng Crew Management Co., Ltd.