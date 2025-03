Cobra-coral é flagrada vomitando cobra-de-duas-cabeças após resgate em quintal de casa em SC; veja vídeo

A cobra-coral vomita sua presa quando se sente ameaçada ou estressada após se alimentar / Crédito: Reprodução/Instagram biologo.christian

Um vídeo publicado nas redes sociais chamou atenção ao mostrar uma situação curiosa após o resgate de uma cobra-coral verdadeira, conhecida por ser a espécie de ofídio mais peçonhenta do Brasil. As imagens foram registradas pelo biólogo Christian Raboch Lempek e mostram o animal regurgitando uma cobra-de-duas-cabeças após ser resgatado no quintal de uma casa no município de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.

O vídeo foi publicado no perfil do biólogo no Instagram no último domingo, 16, e já acumula quase 4 milhões de visualizações na rede social. A gravação flagra o momento que Raboch captura o réptil, que estava na vegetação rasteira do quintal da casa, e o põe dentro de um balde.







Vomitar é uma tática de sobrevivência para a cobra-coral Ao ser colocado no recipiente de plástico, é possível ver o animal vomitar a cobra-de-duas-cabeças. O profissional, responsável pelo resgate da coral, explica que o ato de regurgitar o alimento se trata de uma estratégia de sobrevivência. “Isso acontece porque, quando as serpentes se alimentam, elas ficam bem pesadas, ficam lentas e ficam mais vulneráveis para serem predadas”, detalha Raboch na narração do vídeo. Ele complementa dizendo que, ao passar por um momento de ameaça ou estresse (até mesmo o resgate pode se tornar uma ocasião estressante para o animal), a cobra vomita o alimento para ficar mais leve e facilitar a fuga.