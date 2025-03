Feriado em 19 de março: quais cidades do Brasil celebram São José?

O Dia de São José, celebrado em 19 de março, é uma data de grande importância religiosa e cultural no Brasil. Padroeiro dos trabalhadores, das famílias e dos agricultores, São José é homenageado com missas, procissões e festividades em diversas cidades do país.

Embora não seja um feriado nacional, a data é reconhecida oficialmente como feriado estadual no Ceará e no Amapá. Nessas regiões, comunidades promovem celebrações que reforçam a devoção ao santo.