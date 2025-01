O POVO News: Brasileiros deportados algemados: Itamaraty exige explicações; Trump x Colômbia

Trump impõe tarifas sobre importação de produtos colombianos após o presidente Gustavo Petro recusar receber voo com imigrantes no País

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 27. A programação aborda os desdobramentos sobre a deportação de brasileiros algemados em voo de deportação de imigrantes ilegais dos Estados Unidos (EUA). A aeronave chegou à Manaus na sexta-feira, 24, com 88 brasileiros a bordo. O Itamaraty disse, em nota, nesse domingo, 26, que "vai encaminhar pedido de esclarecimento ao governo norte-americano".

Conforme, ainda, nota do Ministério das Relações Exteriores (MRE), as condições em que os nacionais foram transportados e o "uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos de acordo com os EUA, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados".