Tempestades deixam 14 mortos nos Estados Unidos

Pelo menos 14 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois que violentos tornados atingiram o centro dos Estados Unidos, informaram as autoridades estaduais neste sábado.

A patrulha rodoviária do Missouri confirmou 11 "mortes relacionadas com as tempestades" em um comunicado divulgado na rede X. No vizinho Arkansas, as autoridades informaram que três pessoas faleceram devido aos fenômenos meteorológicos.