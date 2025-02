Árbitro assistente é detido após acusações de abuso sexual contra adolescente

Vickers enfrenta alegações de “atos de natureza penetrante e sem consentimento” contra uma adolescente no mês passado. Ainda de acordo com relatório emitido pela ‘Sky Sports’, o assistente tirou fotos de si mesmo abusando da jovem e, posteriormente, distribuiu o conteúdo em sites.

O assistente já atuou em partidas da Copa da Liga e da Copa da FA, da Inglaterra, além de jogos da English Football League (EFL) – Championship, League One e League Two.

Vickers compareceu ao tribunal de magistrados de Willesden na semana passada e ficou mantido sob custódia. Agora, o tribunal de Snarebrook o aguarda para enfrentar as acusações no próximo dia 7 de março.

“Uma jovem acabou abusada cruelmente e teve sua privacidade violada, tudo para o prazer sexual de Gareth Vickers. Além do prazer em benegício de outros usuários online com interesse sexual em crianças. O abuso sexual infantil é uma ameaça global e este caso destaca por que a estreita cooperação da NCA com parceiros internacionais, vital para proteger as crianças. Trabalhamos incansavelmente para identificar àqueles que apresentam riscos para os jovens”.