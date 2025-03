Retiro de Carnaval do Renascer 2025 reuniu 5 mil pessoas por dia, diz organização

Foram registradas cerca de 1062 confissões, oferecendo aos participantes uma oportunidade de reconciliação espiritual. Um espaço destinado às crianças, chamado de Renascer Kids, contou com a presença de 579 crianças.

O arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão (OSB) celebrou a última missa do retiro. Para ele, o significado do evento vai além de um encontro no período de Carnaval: “ Renascer é uma grande graça que temos em Fortaleza a cada ano. Este evento não é apenas uma junção de jovens durante o período do carnaval, é um desejo imenso de uma juventude que quer mais, que busca outras respostas”, disse em nota enviada à imprensa.

O pároco destacou sobre a graça de estar no evento meditando a palavra de Deus, com alegria e unidade, unindo pessoas e corações, “para a transformação da sociedade fazendo-a ressurgir pela força da justiça, do amor e da paz”, finalizou.