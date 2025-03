Caso Vitória: quem são os suspeitos do crime? Veja últimas notícias

O corpo da jovem Vitória foi encontrado sem vida em uma zona de mata, após ela desaparecer no dia 26 de fevereiro / Crédito: Reprodução/ Redes Sociais; Câmeras de segurança

Em um caso que chocou o Brasil, a morte da jovem Vitória Regina de Sousa, de 17 anos de idade, continua a revelar novas atualizações a todo momento. Ela, que havia desaparecido no dia 26 de fevereiro, foi encontrada sem vida em uma área de mata após uma semana de investigação. Ainda não se sabe quais foram as motivações do crime. No entanto, segundo a Polícia Civil, que conduz as investigações, diversas linhas de purificação são consideradas, entre elas vingança ou ciúmes.

No último final de semana, surgiu a notícia de que o pai da jovem estaria sob investigação. No entanto, durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 10, o diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (DEMACRO), Luiz Carlos do Carmo, negou qualquer suspeita contra ele.

Até a publicação desta matéria, apenas Maicol Antônio dos Santos foi preso entre os suspeitos. Ele era o dono do Toyota Corolla que teria sido usado para perseguir Vitória minutos antes do desaparecimento. Exames com luminol identificaram vestígios de sangue no tapete do veículo. Caso Vitória: desaparecimento e confirmação da morte

O desaparecimento de Vitória foi registrado no dia 26 de fevereiro. Suas últimas imagens foram captadas em um ponto de ônibus, após ela sair de um shopping na cidade de Cajamar (SP), no bairro Polvilho, onde trabalhava como operadora de caixa em um restaurante.

Antes de sumir, Vitória informou a uma amiga que suspeitava estar sendo seguida, já no momento em que se dirigia ao ponto de ônibus. Corinthians prepara homenagem para Vitória, morta brutalmente em São Paulo; VEJA

Após uma semana de buscas, seu corpo foi encontrado sem vida, apresentando sinais de tortura. A perícia constatou que ela foi assassinada em um local diferente daquele em que o corpo foi abandonado.

Vitória estava completamente nua, com apenas um sutiã amarrado ao pescoço. Além das marcas de tortura, seu rosto e pescoço sofreram cortes profundos — este último pode ter sido a região atingida pela perfuração fatal. Sua cabeça também foi raspada. Caso Vitória: enterro

O corpo de Vitória foi enterrado no dia 6 de março, no Cemitério Municipal de Cajamar, na Região Metropolitana de São Paulo. O sepultamento foi acompanhado por itens de pessoas. Antes do enterro, o velório aconteceu no Ginásio Poliesportivo Lamartine de Paula Lima, também em Cajamar. RJ: Cadela desaparecida foi enterrada em quintal de adestrador; SAIBA MAIS