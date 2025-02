RJ: Cadela desaparecida foi enterrada em quintal de adestrador

Tutores iniciaram buscas após relato de fuga da cadela e a encontraram em quintal de adestrador; entenda / Crédito: Reprodução/ Instagram

Uma cachorra que estava desaparecida há duas semanas foi encontrada morta e enterrada no quintal de um hotel para cães em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O dono do estabelecimento, Sergio Dornelas, admitiu no último domingo, 23, que Mia, uma golden retriever de 11 meses, morreu devido ao calor extremo, e que ocultou o corpo no local. Outros três cães foram resgatados em situação de maus-tratos.

Cadela desaparecida foi enterrada em quintal de adestrador: o que aconteceu? Mia foi deixada no hotel “Mansão Pet” em 9 de janeiro para uma estadia inicial de três dias, mas o adestrador sugeriu um período de 30 dias para treiná-la. Ao final desse prazo, ele pediu mais 15 dias para concluir o adestramento. A cadela deveria retornar para casa em 14 de fevereiro, mas, um dia antes, o adestrador informou aos tutores que ela havia fugido, o que deu início a uma intensa busca. O grupo voluntário “Nas Garras da Lei”, formado por agentes de segurança pública que resgatam animais vítimas de maus-tratos, se envolveu no caso e identificou inconsistências na versão do adestrador, aumentando as suspeitas sobre o desaparecimento da cachorra.

LEIA MAIS | Crime organizado: o esforço do Ceará para desmantelar o tráfico de animais Cadela desaparecida no RJ: adestrador confessa que enterrou o animal Pressionado pelas investigações, Mário Sérgio Dornelas confessou na noite do domingo, 23, que Mia morreu por hipertermia e que enterrou o corpo no quintal. Familiares da cadela e voluntários do grupo foram até o local e desenterraram o corpo, confirmando sua identidade por meio do microchip do animal. O adestrador não estava presente no momento.