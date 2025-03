Corinthians prepara homenagem para Vitória, morta brutalmente em São Paulo

O Corinthians preparou uma homenagem para Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, antes do clássico contra o Santos, no próximo domingo, pela semifinal do Campeonato Paulista. A jovem, torcedora do Timão, foi encontrada morta na quarta-feira (5).

Antes do jogo, na Neo Química Arena, os torcedores respeitarão um minuto de silêncio. Durante esse momento, a foto de Vitória aparecerá no telão do estádio, juntamente com uma mensagem nos painéis de LED.