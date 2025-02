Brasil teve 26 acidentes aéreos com 11 mortes em 2025

Um avião caiu em de São Paulo e explodiu após bater em um ônibus, deixando duas pessoas mortas e outras feridas / Crédito: NELSON ALMEIDA/AFP

Em um mês e meio, o Brasil registrou 26 acidentes aeronáuticos em 2025. Foram 11 mortes em sete dos acidentes registrados. Mês passado foi o janeiro com o maior número de acidentes aéreos desde 2015, com 22 casos. Dados são do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira (FAB). O ano de 2024 teve o maior número de mortos em acidentes aéreos desde 2015, quando começou a série histórica com os dados do Cenipa. A queda do avião da VoePass, em Vinhedo, em que 62 pessoas morreram, fez o total do ano passado subir.

LEIA MAIS| A tragédia de Aratanha e a memória do Ceará

Neste sábado, 15, um avião de pequeno porte caiu em um canavial e matou duas pessoas em Quadra (SP). As vítimas eram o piloto, Nelson Ponzoni, de 77 anos, e a esposa, Vivien Bonafer Ponzoni, de 74, proprietários da aeronave de pequeno porte. Veja número de acidentes aéreos no Brasil de 2015 a 2025 ​ Alguns acidentes aéreos registrados neste ano no Brasil No dia 9 de janeiro, um avião de pequeno porte caiu em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Aeronave teve problemas durante o pouso, passou do aeroporto e explodiu em uma praia da região. Pessoas que estavam na orla foram atingidas. O piloto morreu.

Um avião de pequeno porte caiu e atingiu um ônibus que passava pela avenida Marquês de São Vicente, na região da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na manhã último dia 7. Cinco minutos após decolar, o avião se arrastou pela avenida até se chocar com a traseira de um ônibus e explodir. Um avião saindo do aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), com destino a Fortaleza, bateu em um carro que estava no meio da pista. Após começar o processo de decolagem, acelerando na pista para alçar voo, a aeronave colidiu com a viatura. Os pilotos frearam o avião, que parou antes do fim da pista. Voo foi abortado. Acidente não teve mortes. Aeronaves de pequeno porte são maioria dos acidentes Em 13 casos, a operação aérea era agrícola; em oito acidentes, eram viagens privadas. As demais operações registradas este ano eram instrução (2), experimental (2) e táxi aéreo (1).

Este ano, Minas Gerais teve o maior número de acidentes, com cinco casos. Estado é seguido de São Paulo, com quatro casos, e Mato Grosso, com três. Bahia, Goiás, Pará e Rio Grande do Sul tiveram dois acidentes, cada. Santa Catarina, Paraná, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Roraima e Tocantins registaram um caso, cada.