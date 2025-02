RJ: avião com destino a Fortaleza aborta decolagem após bater em carro

Colisão no RJ entre avião e carro não teve vítimas, mas não se sabe por que veículo estava no meio da pista; passageiros foram realocados em outros voos

Por volta das 22 horas, o voo 1674, da Gol, começou o processo de decolagem, acelerando na pista para alçar voo. Em certa altura, porém, a aeronave colidiu com a viatura. Neste momento, os pilotos começaram a frear o avião, que parou antes do fim da pista.

Um avião saindo do aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), com destino a Fortaleza, precisou abortar a decolagem após bater em um carro que estava no meio da pista . O acidente aconteceu na noite dessa terça-feira, 11.

Em seguida, o comandante contatou a torre de controle, informando sobre a colisão. Um áudio da conversa , obtido pelo site de notícias Metrópoles, indica que os controladores de voo não sabiam da presença do veículo no local.

Após a colisão, foi realizado o procedimento padrão, que envolve cobrir a aeronave com uma espuma anti-chamas. Segundo Átilla de Oliveira, procurador do Estado que estava no voo, nesse momento os passageiros chegaram a temer que o avião estivesse pegando fogo. "Foi um susto 'medonho'", disse. O comandante informou aos passageiros sobre a colisão, e os ocupantes desembarcaram em seguida.

Átilla pontuou que o voo estava correndo como esperado, sem atrasos ou problemas. No momento da colisão, disse ele, houve o receio de que a aeronave não conseguisse frear totalmente antes de chegar ao limite do aeroporto. Ambas as pistas do Galeão, que fica em uma ilha, terminam no mar, embora a maior delas tenha uma faixa de terra, antes da água, em ambas as pontas.

A RIOgaleão, administradora do aeroporto, enviou nota informando que o aeroporto segue operando normalmente e que o local da colisão está fechado, aguardando a chegada de agentes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).