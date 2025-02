King Air: o que se sabe sobre o avião que caiu em SP

Queda de avião em SP: a quem pertencia a empresa dona do King Air?

Os sócios do empreendimento são Márcio Louzada Carpena e Maria da Graça Paz Louzada. Carpena é advogado e compartilhou a notícia da compra da aeronave com as 21 mil pessoas que lhe seguem no Instagram.

O homem fez uma viagem ao Uruguai com a família em dezembro do ano passado. Também publicou fotos a bordo do avião no dia nove de janeiro e fez imagens na manhã de hoje, 7/2, cerca de uma hora antes da queda.