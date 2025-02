Google pede desculpas por falso alerta de terremoto no Brasil

"Desativamos prontamente o sistema de alerta no Brasil e estamos investigando o ocorrido. Pedimos desculpas aos nossos usuários pelo inconveniente", anunciou

O Google pediu desculpas, nesta sexta-feira, 14, aos usuários no Brasil que receberam um alerta falso de terremoto em seus celulares com sistema Android durante as primeiras horas da madrugada, segundo uma nota divulgada pela gigante tecnológica.

"Desativamos prontamente o sistema de alerta no Brasil e estamos investigando o ocorrido. Pedimos desculpas aos nossos usuários pelo inconveniente", anunciou a empresa.