Observatório Nacional diz que não houve terremoto na costa do Brasil

A Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, não detectou nenhum evento sísmico na costa brasileira na madrugada desta sexta-feira(14). Dois alertas do Google para supostos terremotos no mar, a 55 km de Ubatuba, no litoral de São Paulo, foram enviados para celulares com sistema operacional Android de moradores da capital paulista e do Rio de Janeiro. No entanto, não há qualquer registro de atividade sísmica na região.