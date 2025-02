O que se sabe sobre alerta de terremoto recebido por celulares em SP e RJ

Usuários de Android em São Paulo e no Rio de Janeiro receberam alerta durante a madrugada. Defesa Civil paulista nega registro de terremoto.

A notificação teria sido enviada por volta das 2h20 da manhã para celulares em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Usuários de smartphones com o sistema operacional Android, do Google , relataram ter recebido um alerta de terremoto supostamente emitido pela Defesa Civil na madrugada desta sexta-feira (14/2).

O aviso localizava o epicentro do tremor a cerca de 55 km de Ubatuba, no litoral paulista, no mar. Segundo a mensagem, o tremor teria magnitude de até 5,5.