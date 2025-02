Centro de Sismologia da USP nega terremoto após alerta do Google

O Sistema de Alertas de Terremoto do Android, que pertence ao Google, emitiu nesta madrugada (14) alerta de terremoto para moradores de São Paulo e do Rio de Janeiro que utilizam o aplicativo em seus celulares. De acordo com o aviso, disparado por volta das 2h20, o suposto terremoto estaria ocorrendo no mar, a cerca de 55 km de Ubatuba, no litoral norte paulista.