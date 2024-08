Farmácia Popular: veja medicamentos mais retirados

Entre janeiro de 2023 e julho de 2024, cerca de 889 mil cearenses foram beneficiados com medicamentos gratuitos por meio do Programa Farmácia Popular. No ano de 2022 o número de atendimentos registrados foi de 483 mil. Após a ampliação em 2023, o número de beneficiários no Ceará teve um acréscimo de 47,7 mil pessoas, que recebem medicamentos para doenças como doença de Parkinson, glaucoma e rinite ou colesterol alto.



Com as medidas, agora 95% dos medicamentos e insumos são oferecidos à população que beneficiou 2,1 milhões de brasileiros em um mês. Até o último dia 10 de agosto, os medicamentos mais retirados nas farmácias credenciadas em todo o país foram:



Sinvastatina 20 mg (38,8 mil pessoas beneficiadas), utilizado no tratamento do colesterol alto;

Cloridrato de Benserazida 25 mg + Levodopa 100 mg (13,1 mil pessoas beneficiadas), para o tratamento da doença de Parkinson;

Budesonida 50 mcg (12,1 mil pessoas beneficiadas), para o tratamento da rinite.

Os remédios começaram a ser distribuídos gratuitamente à população a partir de julho último. De acordo com informações do governo federal, “para atender a mais de dois milhões de pessoas, o Ministério da Saúde investiu R$ 35,5 milhões”.]