Bolo envenenado: suspeita do crime é encontrada morta em prisão no Rio Grande do Sul

Deise Moura dos Anjos foi presa suspeita de ter envenenado o bolo / Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A mulher suspeita de matar três pessoas com um bolo envenenado com arsênio em Torres, no litoral gaúcho, foi encontrada morta na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). Deise Moura dos Anjos era suspeita também da morte do sogro, em setembro de 2024. Segundo as primeiras informações, ela teria cometido suicídio, estando sozinha na cela.

As informações são do delegado Fernando Sodré, chefe da Polícia Civil no RS, fornecidas ao G1.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a morte ocorreu por asfixia mecânica autoinfligida. As circunstâncias serão apuradas pela Polícia Civil e pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP). A suspeita do crime de envenenamento havia sido presa em 5 de janeiro e foi transferida para o Guaíba no dia 6 de fevereiro por questões de segurança.