Bolo envenenado: Polícia cita homicídios em série e traça perfil de suspeita

Após três mulheres morreram após comer o bolo envenenado, nova vítima de envenenamento por arsênio é apontada

Nessa sexta-feira, 10, as autoridades da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (RS) confirmaram a morte por envenenamento de um quarto integrante da família envenenada por um bolo com arsênio em Torres, no Litoral Norte do RS. A vítima teria sido o sogro de Deise Moura dos Anjos, a suspeita de misturar a substância à farinha da casa. Segundo a autópsia, o idoso também ingeriu arsênio antes de morrer.

A Polícia Civil descreve a suspeita de colocar arsênio na farinha de um bolo de frutas e provocar as mortes de três mulheres, como uma pessoa "extremamente manipuladora", de "postura fria" e "dissimulada". Deise Moura dos Anjos está presa temporariamente. De acordo com a investigação, o sogro da acusada passou mal no dia 2 de setembro de 2024. Envenenado com arsênio: o que aconteceu com o sogro? Nas provas levantadas, ele sentiu o mal-estar depois de tomar café com o leite em pó levado por Deise e faleceu no dia seguinte. O corpo dele foi exumado, e a Polícia confirmou que a causa da morte foi envenenamento.

"Ela é uma pessoa extremamente manipuladora. Ela é uma pessoa extremamente calma, extremamente firme nas suas afirmações, extremamente convincente", diz a delegada regional do Litoral Norte, Sabrina Deffente, durante a leitura do documento com as provas. "Uma postura fria, uma postura com uma resposta sempre na ponta da língua, muito tranquila", acrescenta o delegado Marcos Vinícius Veloso, que conduz o inquérito policial sobre o caso. Em nota, a defesa de Deise Moura dos Anjos alega que "as declarações divulgadas ainda não foram judicializadas no procedimento sobre o caso" e que "aguarda a integralidade dos documentos e provas para análise e manifestação".

A Polícia informou ainda que ela fez a compra de arsênio quatro vezes no intervalo de quatro meses, sendo uma dessas compras antes da morte do sogro, e as outras três antes da morte das três mulheres em dezembro. O foi comprado pela internet e recebido pelos Correios. Bolo envenenado: provas do crime Quando o caso do bolo foi revelado, a Polícia passou a investigar a relação entre Deise Moura dos Anjos e a morte de Paulo Luiz dos Anjos. Nas mensagens enviadas à Zeli dos Anjos, a responsável por fazer o bolo, ela disse ainda que "nem Polícia nem perícia" poderiam ajudar a família a descobrir a causa da morte de Paulo Luiz dos Anjos.

"Acho que precisamos rezar mais, aceitar mais e não procurar culpados onde não há. Só os momentos que Deus nos reserva, isso sim, não têm volta. Nem Polícia nem perícia que possa nos ajudar a desvendar", diz a mensagem enviada por Deise à sogra. Em outra mensagem enviada à sogra, ela cita possíveis motivos que poderiam ter causado a morte do homem. "Não sei, acho que eu não faria nada, pois poderia ter sido várias coisas: intoxicação alimentar, negligência médica, a banana contaminada pela enchente, ou simplesmente a hora dele... Sei lá", explicou em mensagem.