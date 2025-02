Perseguição a traficante e tiroteio fecham avenida no RJ; entenda

RJ: tiroteio no Complexo de Israel fecha avenida Brasil após operação para encontrar traficante Peixão / Crédito: Reprodução/Arquivo; Tania Rego/Agência Brasil

Uma operação policial no Rio de Janeiro culminou em troca de tiros na tarde desta quarta-feira, 12, após informação de que o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido por Peixão, estaria em uma casa no Complexo de Israel. A ação marcou o segundo dia consecutivo em que a Avenida Brasil foi fechada por tiroteios. De acordo com a Agência Brasil, no dia anterior, terça-feira, 11, o motivo foi outra operação policial, localizada na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O fechamento da avenida, segundo a Polícia Civil, foi solicitado para a garantia da segurança da população nesta quarta. O confronto também fechou a Linha Vermelha.

RJ: avião com destino a Fortaleza aborta decolagem após bater em carro | SAIBA MAIS RJ: o que aconteceu no Complexo de Israel? A Polícia Civil divulgou em nota que a ação pretendia checar informações de inteligência sobre a facção criminosa que atua na região. A operação contou ainda com o apoio da Polícia Militar na Cidade Alta. O Complexo de Israel, onde Peixão supostamente estaria, faz parte do Terceiro Comando Puro (TCP), um dos grupos criminosos no Rio de Janeiro. O local é conhecido por sua forte relação com o narcopentecostalismo O conceito é usado por pesquisadores para se referir à relação entre as facções do narcotráfico e a religião neopentecostal.

, incluindo a presença de uma estrela de Davi neon, instalada no alto de uma das construções.

A ação conjunta do Comando de Operações Especiais (COE) e a Secretaria de Estado de Polícia Civil, ocorre nesta quarta-feira, 12, no complexo de comunidades de Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral, fazendo parte da Zona Norte. A operação segue em andamento, segundo informe da secretaria, e um helicóptero do Grupamento Aeromóvel da Corporação foi atingido. Durante a ação, foi necessário realizar um pouso para avaliar as condições da aeronave. Incêndio atinge fábrica têxtil no Rio de Janeiro; cerca de 100 pessoas estavam no local | ENTENDA

RJ: por que fecharam a Avenida Brasil? Segundo a nota da assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, o fechamento preventivo da Avenida Brasil é uma medida de segurança para resguardar a população durante a operação policial nos arredores. Ainda de acordo com o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus), um ônibus que circulava na linha 774 (Madureira x Jardim América) foi atingido por um tiro. PF cumpre quatro mandados em Fortaleza durante operação contra corrupção em escolas do RJ | VEJA