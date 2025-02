Incêndio atinge fábrica têxtil no Rio de Janeiro; cerca de 100 pessoas estavam no local

Não há informações oficiais de feridos. Segundo a rádio CBN, todos teriam sido resgatados com vida

Um incêndio de grandes proporções atingiu a fábrica Maximus Confecções , em Ramos, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 12.

Os bombeiros foram acionados às 7h39. Não há informações oficiais de feridos. Segundo a rádio CBN, todos teriam sido resgatados com vida.

Em uma das alas do prédio, quatro funcionários foram salvos do fogo após gritar por ajuda em uma janela. Os bombeiros conseguiram retirá-los com ajuda de escadas portáteis minutos antes das chamas se alastrarem pelo andar.

A fábrica é a principal fornecedora de fantasias para escolas de samba da Série Ouro. A escola Império Serrano informou que toda a produção para o Carnaval estava no galpão.