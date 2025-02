Cearense que estava no avião que ‘atropelou’ picape no aeroporto do Rio conta aflição durante acidente

Passageiros de avião que saía do Rio de Janeiro com destino a Fortaleza foram surpreendidos após aeronave colidir com carro que estava na pista de decolagem / Crédito: Reprodução/Instagram/@robson_alenda

A expectativa de Átilla de Oliveira, de 32 anos, era apenas voltar logo para casa, em Fortaleza, naquele fim de noite, por volta das 22 horas. Mas as coisas não aconteceram como o previsto. Procurador do estado do Ceará, havia passado toda a terça-feira, 11, em reuniões de trabalho, incluindo uma ponte aérea no meio do dia entre São Paulo e Rio de Janeiro. Na pista do aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, por pouco o voo G3 1674, da companhia aérea Gol, não virou tragédia.

Segundo Átilla, os passageiros só ouviram um barulho muito alto, "uma pancada seguida de um solavanco", e a decolagem foi interrompida com a reação instintiva do comandante de tentar frear o avião antes que a pista acabasse. Porque haveria um outro risco, se isso não tivesse acontecido. "Ficou aquela apreensão para que a aeronave conseguisse frear a tempo de chegar ao final da pista. Porque ali no aeroporto Galeão, nos entornos, é mar, né? Não teria uma área de escape pro avião ir", descreve. O Galeão é localizado no bairro Ilha do Governador, na capital fluminense, e suas duas pistas usadas nas operações de pousos e decolagens ficam muito próximas ao mar. Há trechos em que uma delas fica a cerca de 100 metros das águas. A aeronave parou e todos permaneceram ali, ainda aflitos e sem explicações, por pelo menos "de 10 a 15 minutos". Até o piloto fazer o comunicado e detalhar a causa inusitada do voo abortado. "Até então, a gente não estava sabendo o que tinha acontecido. Se estava tendo um incêndio, se o pneu tinha estourado, se a turbina tinha explodido. Depois de um tempo aguardando informações foi que o comandante falou que tinha sido uma colisão com um veículo", contou o procurador.

Procurador registrou descida dos passageiros, com aeronave já cercada por bombeiros e equipes de segurança do aeroporto Crédito: ÁTILLA DE OLIVEIRA Quando esses detalhes chegaram aos passageiros (muitos já de pé no corredor das poltronas, "alguns rezando"), equipes do Corpo de Bombeiros já estavam há alguns minutos disparando jatos de espuma anti-incêndio sobre a aeronave, para conter os eventuais riscos de chamas se espalharem. O produto era visto pelas janelas - assustando uns, tranquilizando outros. Átilla disse que o voo não havia saído lotado. Ele havia sentado próximo à região da turbina, inclusive ao lado de poltronas vazias. Admite que, na ocorrência, ali seu pensamento transitou desde tentar compreender o momento em si, com a frenagem inesperada, à lembrança dos familiares em casa.

Momento foi postado em rede social: "deu aquele alívio" "Olhei se tinha algum sinal de fogo, mas não tinha. O coração bate rápido né? A gente pensa na família e tal. O que me veio na cabeça, de imediato foi 'será que vai dar tempo de frear antes do final da pista?'. Quando desligou o motor, deu aquele alívio". Ainda dentro da aeronave, Átilla acionou o celular, mandou vídeo para amigos no Ceará e postou a situação na rede social X. Quis tranquilizar quem buscasse por mais informações. Pelo protocolo, nem o próprio piloto pôde deixar a cabine até a liberação pelas equipes de segurança do aeroporto. "Ficamos bem mais tempo que isso (15 minutos) dentro da aeronave", acrescentou o procurador. Dentro, choro de criança e adultos agradecendo o salvamento. No resgate, os passageiros desceram por uma escada móvel, que foi deslocada até onde estava o avião. Uma idosa precisou ser desembarcada com o auxílio de uma maca. O procurador confirmou a situação, mas não conseguiu detalhes.