Prouni 2025: confira os resultados da 1ª chamada e como consultar

A consulta pode ser feita no site oficial do programa . Nessa edição, são oferecidas mais de 338 mil bolsas de estudo, distribuídas entre 1.031 instituições privadas de ensino superior em 403 cursos.

Nesta terça-feira, 4, o Ministério da Educação (MEC) publicou os resultados da 1ª chamada do Programa Universidade para Todos ( Prouni ) do primeiro semestre de 2025.

Para se inscrever no Prouni, o candidato precisava ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023 ou 2024, com uma média mínima de 450 pontos nas provas e nota superior a zero na redação.

Confira as datas principais do programa:

Os critérios de desempate, em caso de notas idênticas, consideram a maior pontuação na redação e, em seguida, nas provas de linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas.

Prouni 2025: cotas e quem pode se inscrever

O programa também reserva vagas para candidatos com deficiência, além de autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, de acordo com a representatividade desses grupos na população dos estados, conforme o último censo do IBGE.

Para concorrer às bolsas integrais, é necessário que o estudante tenha uma renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.277), e para as bolsas parciais, o limite é de três salários mínimos (R$ 4.554). Candidatos podem combinar o Prouni com o FIES para financiar o valor restante das mensalidades, mas não podem ser inscritos simultaneamente no Sisu e no Prouni.