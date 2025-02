Fies 2025: inscrições começam hoje, 4; veja como se inscrever

O Ministério da Educação (MEC) abriu as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2025 nesta terça-feira, 4. O processo será realizado online pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior . Conforme o órgão, as inscrições vão até o dia 7 de fevereiro

Segundo o Edital nº 3/2025 , publicado no dia 16 de janeiro, o programa ofertará mais de 112 mil vagas em dois ciclos seletivos, com início de aulas no primeiro e no segundo semestres.

Para concorrer, é necessário ter participado do Enem em edições realizadas a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos nas cinco provas e nota superior a zero na redação. Inscrições de participantes que declararam ser “treineiros” no exame estão vetadas.

Fies 2025: quem pode participar?

O Fies Social, uma das modalidades do programa, destina 50% das vagas a estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Candidatos que atendam a esses critérios podem contratar o financiamento com cobertura de até 100% dos encargos educacionais.

A classificação dos inscritos será feita com base nas notas do Enem, priorizando candidatos que ainda não concluíram o ensino superior e nunca foram beneficiados por financiamentos estudantis.