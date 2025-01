Universidades suspendem cronograma de matrículas após MEC não enviar dados necessários

As instituições citam que não receberem os dados necessários para o procedimento

Em nota, a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) comunicou que a suspensão aconteceu "em virtude do não fornecimento por parte do MEC da Lista de Aprovados para implantação nos Sistemas da UEPB, impedindo a realização da matrícula".

Pelo menos seis universidades públicas suspenderam o calendário de matrícula dos alunos aprovados pelo Sisu 2025. As instituições citam que não receberem os dados necessários para o procedimento do Ministério da Educação (MEC).

Outra afetada, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), disse que "está acompanhando a situação do processamento dos dados junto ao MEC, para atualizar o sistema interno e o cronograma de matrículas tão logo os dados estejam disponíveis".

Quais universidades suspenderam as matrículas?

O POVO entrou em contato com a assessoria de comunicação do MEC para saber a razão pela qual os dados não foram enviados e quais universidades não os receberam, mas não obteve resposta até a publicação da matéria. O texto será atualizado assim que a demanda for respondida.