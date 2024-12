Avião sai da pista, explode na Coreia do Sul e deixa dezenas de mortos

Durante pouso, aeronave com 181 pessoas a bordo saiu da pista e colidiu contra um muro. Dois tripulantes foram resgatados com vida. Falha no trem de pouso teria causado a tragédia.Um avião com 181 pessoas a bordo saiu da pista e explodiu neste domingo (29/12) após pousar no aeroporto de Muan, na Coreia do Sul. Segundo autoridades, a explosão deixou 179 mortos. Dois tripulantes foram resgatados com vida. O avião da companhia Jeju Air, com 175 passageiros e seis tripulantes a bordo, partiu da capital da Tailândia, Bangcoc, com destino a Muan, no sul da Coreia do Sul. Segundo autoridades, a aeronave teria tentado um pouso forçado, após a primeira tentativa ter fracasso devido a uma falha no trem de pouso. No entanto, o avião não conseguiu reduzir a velocidade até chegar ao fim da pista, e bateu contra uma parede. Após a colisão, o Boeing 737-800 explodiu. O chefe do corpo de bombeiros de Muan, Lee Jeong-hyun, disse que a falha no trem de pouso teria sido provavelmente causada por uma colisão com pássaros. Condições meteorológicas adversas também teriam contribuído para a tragédia. O incidente ocorreu às 9h07 (horário local). "Dois tripulantes foram resgatados da parte traseira do avião", disse Lee. "Apenas a cauda do avião permaneceu pouco em forma. É quase impossível reconhecer o resto". O avião ficou "quase completamente destruído" e os passageiros e tripulantes tiveram "poucas chances de sobreviver", disseram os bombeiros. "Os passageiros foram ejetados do avião quando este colidiu com um muro", afirmou um bombeiro a familiares das vítimas. "O avião está quase totalmente destruído e a identificação dos mortos será difícil", acrescentou. Pelo menos 80 bombeiros foram enviados para o local do acidente. A agência de notícias pública sul-coreana Yonhap afirma que duas pessoas foram resgatadas com vida. Segundo a mesma agência, entre os passageiros estão 173 sul-coreanos e 2 tailandeses. O presidente em exercício do país, Choi Sang-mok, nomeado interino depois que o presidente em exercício anterior sofreu impeachment na sexta-feira em meio à crise política que atinge o país, ordenou que fossem feitos todos os esforços possíveis nas operações de resgate após a colisão. Problema no trem de pouso Todos os voos no aeroporto de Muan foram cancelados até 1° de janeiro. Além disso, as autoridades informaram que já iniciaram as investigações para apurar as causas do incidente. As caixas-pretas foram encontradas em meio aos escombros do avião. A Jeju Air pediu desculpas e disse que está adotando todas as medidas necessárias. Esse é o pior acidente aéreo envolvendo uma companhia da Coreia do Sul em quase três décadas e o mais mortal ocorrido em solo sul-coreano. Em 1997, um avião da companhia aérea sul-coreana Korean Airline caiu território americano de Guam, deixando 228 mortos. Vídeos mostram o Boeing 737-800 aterrissando aparentemente sem o trem de pouso e deslizando pela pista em alta velocidade até se chocar contra um muro e explodir. Fotos mostram o avião em chamas e uma grande nuvem de fumaça. A torre de controle emitiu um alerta de colisão com pássaros e, logo depois, os pilotos do voo da Jeju Air declararam mayday (código para emergência), segundo fontes do Ministério de Transportes da Coreia do Sul, porém, sem especificar se aeronave havia sido atingida por alguma ave. Em seguida, o avião fez a fracassada tentativa de pouso. Segundo a agência News1, um passageiro teria enviado a um parente uma mensagem de texto dizendo que um pássaro estaria preso na asa do avião. De acordo com Lee, autoridades lançaram uma operação de busca por corpos, que teriam sido lançados para fora do avião devido ao impacto da batida, em áreas próximas ao local. Familiares dos passageiros e tripulantes do avião se reuniram na área de desembarque do aeroporto de Muan em busca de notícias. Investigação em curso O Boeing 737-800, operado pela Jeju Air, foi fabricado em 2009. De acordo com a companhia aérea, a aeronave não tinha registro de acidentes ou sinais de mal funcionamento. As causas do incidente estão sendo investigadas. Esse é o primeiro acidente fatal da Jeju Air, companhia de baixo custo fundada em 2005. A empresa é a terceira do país em número de passageiros, ficando atrás apenas da Korean Air Lines e da Asiana Airlines. O incidente ocorreu apenas três semana após o início das operações da rota entre Muan e Bangcoc. O aeroporto internacional de Muan é um dos menores da Coreia do Sul, e recebeu entre janeiro e novembro deste ano pouco mais de 310 mil passageiros. cn (Reuters, Lusa, AFP)