Avião da KLM derrapa na pista após pouso de emergência na Noruega

"O voo foi desviado para lá pouco depois de decolar do Aeroporto de Oslo (OSL)", de acordo com um comunicado emitido pela Royal Dutch Airlines. Todos os passageiros e tripulantes a bordo não se feriram e uma investigação foi iniciada para apurar o ocorrido.

Um avião da KLM que viajava de Oslo, na Noruega, para Amsterdã, nos Países Baixos, derrapou na pista ao fazer um pouso de emergência no aeroporto norueguês de Torp na noite de sábado, 28, após um relato de uma falha hidráulica, informou a polícia. As informações são da rede de televisão da Noruega TV2.

O avião ficou entre a grama e a pista, o que fez com que o aeroporto permanecesse fechado. "A razão pela qual não conseguimos retirar a aeronave é complexa. Supõe-se que o trem de pouso esteja bem enterrado no solo e na lama", disse o gerente de operações Espen Reite do distrito policial Sudeste à Agência Norueguesa de Notícias (NTB, na sigla em norueguês).