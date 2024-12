Policiais da PRF reconhecem que atiraram em carro de jovem no Rio, diz superintendente

PRF realiza Operação Proclamação da Réplica em todo o Brasil a partir desta quinta-feira, 14 / Crédito: Policia Rodoviária Federal (PRF)

Os policiais que dispararam contra o carro de uma jovem de 26 anos na noite dessa terça-feira,24, véspera de Natal, admitiram em depoimento que atiraram no veículo do pai da vítima. A informação foi confirmada pelo superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio de Janeiro, Vitor Almada. A equipe envolvida era composta por dois homens e uma mulher, todos policiais rodoviários federais que normalmente desempenham funções administrativas. Na ocasião, eles estavam realizando patrulhamento em regime de plantão de Natal.

Os agentes utilizavam dois fuzis e uma pistola automática, armas que já foram apreendidas para realização de perícia. As informações são do portal G1.

Conforme o superintendente, os policiais afirmaram que ouviram disparos ao se aproximarem do carro e, acreditando que os tiros vinham do veículo, abriram fogo. Em seguida, constataram que haviam cometido um grave equívoco. O superintendente disse que há uma investigação em andamento sobre um possível incidente ocorrido momentos antes na mesma estrada, alguns quilômetros atrás, envolvendo outra patrulha da PRF. De acordo com relatos preliminares recebidos por Almada, uma equipe prestava auxílio a um carro quebrado no acostamento quando foi alvo de tiros disparados por um veículo que passava pela via.