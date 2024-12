Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de PM em Boa Viagem

Foi preso na noite dessa segunda-feira, 23, um suspeito de envolvimento na morte do policial militar Antônio Almir Pereira Mota Filho , baleado na cabeça, em 5 de dezembro, durante uma abordagem no município de Boa Viagem . A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) na manhã desta terça-feira, 24.

O suspeito, de 32 anos, não foi identificado. Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).

PM baleado em Boa Viagem: dois suspeitos foram mortos

No mesmo dia do crime, na tarde do dia 5, dois suspeitos de balear o policial Antônio Almir foram localizados. Segundo a SSPDS, eles trocaram tiros com policiais militares, foram atingidos e morreram.

Antônio Almir teve morte cerebral declarada no dia 9. Com a confirmação do óbito, a família autorizou a doação dos órgãos.