Morre terceira pessoa após comer bolo no RS; outras duas estão internadas

Uma terceira vítima morreu após ingestão de um bolo em Torres, no Rio Grande do Sul. A morte de duas mulheres da mesma família já havia sido confirmada entre a segunda-feira, 23, e a terça-feira, 24. A Polícia Civil investiga a possibilidade de envenenamento.

De acordo com informe do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, a terceira pessoa não resistiu devido a um choque pós-intoxicação alimentar. Mais dois pacientes permanecem internados após ingerir o alimento, que foi produzido em Arroio do Sal, no mesmo estado.