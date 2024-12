RJ: Mulher é baleada pela PRF na véspera de Natal na BR-040

Família estava viajando para a festa de Natal quando foram alvejados em abordagem da PRF na BR-040 no Rio de Janeiro / Crédito: Divulgação Reprodução / TV Globo e Google Street View

Juliana Leite Rangel, de 26 anos, foi baleada na cabeça durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Washington Luís (BR-040) no Rio de Janeiro. Ela e a família estava indo passar o Natal na casa de parentes em Itaipu, em Niterói, quando o veículo foi alvo de disparos em Caxias, na Baixada Fluminense. O caso é investigado pela Polícia Federal. Conforme a PRF, a Corregedoria investiga o caso e os agentes foram afastados de todas as atividades. As informações são do g1 Rio de Janeiro.

A jovem foi socorrida para o Hospital Adão Pereira Nunes e submetida a uma cirurgia. Segundo a prefeitura de Duque de Caxias, seu estado de saúde é considerado gravíssimo.

Mulher é baleada pela PRF: o que aconteceu? Conforme o pai de Juliana, Alexandre Rangel, ele dirigia o veículo. Quando ouviu a sirene do carro da polícia, logo ligou a seta para sinalizar que iria parar no encostamento, mas os agentes já saíram do veículo atirando. Deyse Rangel, mãe de Juliana, disse que também estavam no carro o outro filho do casal com a mulher. "A gente viu a polícia e até falou assim: 'Vamos dar passagem para a polícia'. A gente deu e eles não passaram. Pelo contrário, começaram a mandar tiro em cima da gente. Foi muito tiro, foi muito tiro", lembrou Deyse ao g1 Rio de Janeiro.

“Falei para a minha filha: ‘Abaixa, abaixa’. Eu abaixei, meu filho deitou no fundo do carro, mas infelizmente o tiro pegou na minha filha. Eles já desceram do carro perguntando: 'Porque você atirou no meu carro?’. Só que nem arma eu tenho, como é que eu atirei em você?”, detalhou Alexandre ao g1. Alexandre foi baleado na mão esquerda, mas não teve fraturas e recebeu alta na noite de terça. Uma perícia foi realizada no local. Os carros da família e da PRF foram levados para a delegacia.