Funcionário matou empresário em confraternização após ser avisado de demissão

A morte do empresário Kerli Fabrício que ocorreu no último sábado, dia 21, em uma confraternização de fim de ano, teria sido motivada por um desentendimento entre ele e Eliandro Bastos, acusado do crime. De acordo com a Polícia Militar, o patrão informou ao funcionário, durante o evento, que ele seria dispensado da empresa.

O caso ocorreu no município de Cláudio, em Minas Gerais. Conforme a PM, que repassou as informações ao G1, o desentendimento teria começado na festa após Kerli dizer a Eliandro que ele seria demitido da Metal Polo Aramados e Montagem.