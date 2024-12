3ª vítima é localizada após queda de ponte entre TO e MA; buscas seguem nesta terça

A ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, sobre o Rio Tocantins, desabou na tarde do domingo, 22 / Crédito: Bombeiros Militar/Governo do Tocantins

Terceira vítima do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que fica sobre o rio Tocantins, entre os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), no último domingo, 22, foi encontrada na manhã desta terça-feira, 24. Com a confirmação, três mortes são contabilizadas e 14 pessoas seguem desaparecidas. As buscas foram retomadas pelo Corpo de Bombeiros nesta terça. Até o momento, a terceira vítima não foi identificada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um dos corpos localizados foi o de Lorena Ribeiro Rodrigues, de 25 anos. O outro é de Lorrany Sidrone de Jesus, de apenas 11 anos, que estava em um caminhão que transportava portas.

Após vistoria realizada nas cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO) nessa segunda-feira, 23, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que foi decretada emergência para acelerar os procedimentos administrativos para pronta resposta. Ademais, foi instaurada uma sindicância investigativa para apurar as causas e responsabilidades sobre a ocorrência. Também foi divulgado pelo órgão que é esperada a contratação emergencial de reconstrução da ponte ainda em 2024. O DNIT destacou que “dispõe de todos os recursos técnicos e financeiros para a reconstrução da estrutura”. O DNIT estima que serão necessários entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões para a reconstrução da estrutura em um prazo estipulado de 12 meses para a entrega da obra.

Produtos químicos caíram no rio Tocantins Com o desabamento da ponte, três caminhões que transportavam 22 mil litros de defensivos agrícolas e 76 toneladas de ácido sulfúrico, produto corrosivo, caíram no rio, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Por precaução, o governo do Maranhão suspendeu a captação de águas para abastecimento público nos municípios banhados pelo rio Tocantins até que a concentração dos resíduos químicos esteja baixa o suficiente e não ofereça danos para os consumidores. Conforme a ANA, 19 municípios que estão na direção em que corre o fluxo da água do rio podem ser impactados. Onze deles são do Tocantins:

Aguiarnópolis,

Carrasco Bonito,

Cidelândia,

Esperantina,

Itaguatins,

Maurilândia do Tocantins,

Praia Norte,

Sampaio,

São Miguel do Tocantins,

São Sebastião do Tocantins e

Tocantinópolis. Os outros oito municípios se localizam no Maranhão: Campestre do Maranhão,

Estreito,

Governador Edison Lobão,

Imperatriz,

Porto Franco,

Ribamar Fiquene,

São Pedro da Água Branca e

Vila Nova dos Martírios. Após o ocorrido, a Prefeitura de Estreito alertou a comunidade para que evitem qualquer contato com a água do rio, visto que os produtos podem desencadear reações graves e riscos à saúde, como queimaduras e intoxicações. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão (Sema/MA) comunicou que está acompanhando a atuação das empresas responsáveis pelas cargas dos caminhões que caíram, para assegurar que sejam cumpridas as ações de emergência para contenção dos danos.