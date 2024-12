Funcionário mata patrão a facadas durante confraternização no interior de MG

Um empresário de 37 anos foi assassinado a facadas por um funcionário durante uma confraternização. O caso aconteceu na madrugada do sábado, 21, no município de Cláudio, localizado no centro-oeste de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por três golpes de faca e chegou a ser levada para uma unidade de saúde do município, mas não resistiu aos ferimentos.