Após assassinato de adolescente, Albânia decide proibir TikTok no país por um ano

O primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, anunciou nesse sábado, 21, o banimento da rede social TikTok pelo período de um ano, após o assassinato de um adolescente de 14 anos pelo seu colega de classe, que se desentenderam nas redes sociais. O caso aconteceu em novembro.

A medida faz parte de um plano mais amplo para tornar as escolas mais seguras no país. Após uma reunião entre pais e professores, o primeiro-ministro anunciou que a proibição do aplicativo entrará em vigor no início de 2025.