Musk, presidente dos EUA? 'Não pode ser', garante Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, neste domingo (22), que seu aliado, o bilionário sul-africano Elon Musk, não poderia chefiar a Casa Branca porque "não nasceu neste país", ao ser perguntado sobre a crescente influência do dono da rede X e da Tesla.

"Estou tranquilo, sabem por que?", perguntou ele à multidão. "Não pode ser, não nasceu neste país", acrescentou o republicano sobre o diretor-executivo da SpaceX, nascido na África do Sul e naturalizado americano.

"Gosto de estar acompanhado de gente inteligente", prosseguiu Trump, ao assegurar que Musk não estava em processo de "reivindicar a Presidência".

Trump respondia a críticas, sobretudo dos democratas, que nos últimos dias retrataram o homem mais rico do mundo como o "presidente Musk", dado seu grau de influência no entorno político do presidente eleito.

Esta semana, o empresário, encarregado de uma missão extragovernamental para desregular e reduzir os gastos públicos pareceu dar o tom da agenda política.