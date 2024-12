Acidente em MG: Lula diz estar à disposição "para tudo o que for necessário"

Na postagem, o gestor afirma estar às disposições das autoridades municipais e estaduais do local “para tudo o que for necessário".

Em comunicado oficial, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentou as mortes que ocorreram em Minas Gerais, após acidente que ocorreu na madrugada deste sábado, 21, no município Teófilo Otoni.

"Lamento imensamente e envio minhas orações aos familiares das mais de 30 vítimas fatais do acidente em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Rezo pela recuperação dos sobreviventes dessa terrível tragédia. A Polícia Rodoviária Federal está no local do acidente, e o governo federal se coloca à disposição da prefeitura de Teófilo Otoni e do governo de Minas Gerais para tudo o que for necessário", destaca o presidente.

Além de Lula, outras autoridades se manifestaram sobre mortes em Minas Gerais

Zema destaca “mobilização total”

Nas redes sociais, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), prestou solidariedade e destacou "mobilização total" no atendimento às vítimas e suporte aos familiares.

"Determinei mobilização total do Governo de Minas Gerais no atendimento às vítimas e suporte aos familiares no trágico acidente na BR-116, em Teófilo Otoni. Nossas forças de segurança trabalham sem interrupção desde a madrugada e ao longo dessa manhã para atender com agilidade a ocorrência”.