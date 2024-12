Tragédia em MG: Bombeiros encerram busca de corpos no local do acidente

Acidente ocorreu na madrugada deste sábado, 21 / Crédito: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/ Divulgação

Após horas de trabalho, bombeiros encerraram as buscas por corpos no acidente rodoviário que ocorreu na madrugada deste sábado, 21, na BR-116, em Teófilo Otoni, município de Minas Gerais. O acidente deixou, até o momento, 38 pessoas mortas. A informação foi dada pelo Corpo de Bombeiros do Estado, porém o número exato de vítimas foi confirmado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Teófilo Otoni, após perícia. Ao todo 38 corpos foram resgatados.

De acordo com os bombeiros, o ônibus que vinha de São Paulo com destino a Vitória da Conquista (BA) estourou o pneu e chocou-se de frente contra uma carreta que carregava granito. Um carro, que vinha atrás do ônibus, também se envolveu no acidente.

Zema afirma mobilização total O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), informou em postagem nas redes sociais oficiais do governo que estão envolvidos na ação a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o Gabinete Militar do Governador (GMG), a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp). No comunicado o gestor também informa que a Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) ativou o Plano de Atendimento a Múltiplas Vítimas no Hospital João XXIII. Além disso, o governador de São Paulo, Tarcisio Freitas (Republicanos), anunciou que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) irá auxiliar na identificação das vítimas. A lista com os nomes dos envolvidos já foi enviada ao Departamento de Inteligência da Polícia Civil de São Paulo.