Vira-lata caramelo vira atração em evento natalino em Vitória

Cachorro rouba a cena durante chegada do Papai Noel em um shopping de Vitória (ES) / Crédito: Instagram / Grande São Paulo

Um vira-lata caramelo ganhou destaque durante a chegada do Papai Noel no bairro São Pedro, em Vitória, Espírito Santo. O evento ocorreu no dia 1º de dezembro, na Orla da Ilha das Caieiras, e o cachorro chamou atenção ao deitar próximo à cadeira do Bom Velhinho, interagindo com as crianças e aparecendo nas fotos. LEIA TAMBÉM: Vira-lata caramelo' pode se tornar manifestação cultural imaterial do Brasil

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O vídeo do momento foi postado pelo publicitário Ryan Gouveia e já acumula mais de 700 mil visualizações. Nas imagens, o cão aparece tranquilo, descansando no carpete, recebendo carinhos e até tentando morder as botas do Papai Noel, o que arrancou risadas do público.

Repercussão nas redes sociais

Desde a publicação, o vídeo tem engajado nas redes, com mais de 2 mil comentários e compartilhamentos por perfis de todo o Brasil, incluindo celebridades como Cleo Pires. Entre os comentários, muitos internautas elogiaram o caramelo, chamando-o de “patrimônio nacional” e brincando que “no Brasil, Papai Noel não tem rena, tem vira-lata caramelo”. Ryan, responsável pela publicação, destacou a espontaneidade do momento. “Desde as primeiras 24 horas, percebemos que o vídeo estava viralizando. Está sendo compartilhado por protetores de animais e perfis famosos, o que é muito legal”, contou o publicitário, que também é morador da região.